Serie A: rigori decisivi. Palacio salva il Bologna, poker per la Lazio (Di domenica 2 maggio 2021) Il 34° turno di Serie A sta per concludersi. decisivi nei match pomeridiani i rigori. La Lazio domina col Genoa, la Dea pareggia La Serie A è giunta alla 34esima giornata, aperta dalla sfida tra Verona e Spezia e proseguita con la vittoria dell’Inter sul Crotone e quella del Milan sul Benevento. Quest’oggi si riparte con il lunch match tra Lazio e Genoa, seguito da Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta e Bologna-Fiorentina. Alle 18 toccherà poi alla Juventus, ospite dell’Udinese. Chiuderanno il turno Sampdoria-Roma e Torino-Parma. Lazio-Genoa 4-3 Partita ricca di goal allo Stadio Olimpico nel match tra Lazio e Genoa valevole per il 34° turno di Serie A. Nel primo tempo domina nettamente la ... Leggi su zon (Di domenica 2 maggio 2021) Il 34° turno diA sta per concludersi.nei match pomeridiani i. Ladomina col Genoa, la Dea pareggia LaA è giunta alla 34esima giornata, aperta dalla sfida tra Verona e Spezia e proseguita con la vittoria dell’Inter sul Crotone e quella del Milan sul Benevento. Quest’oggi si riparte con il lunch match trae Genoa, seguito da Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta e-Fiorentina. Alle 18 toccherà poi alla Juventus, ospite dell’Udinese. Chiuderanno il turno Sampdoria-Roma e Torino-Parma.-Genoa 4-3 Partita ricca di goal allo Stadio Olimpico nel match trae Genoa valevole per il 34° turno diA. Nel primo tempo domina nettamente la ...

