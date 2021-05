Serie A, Napoli-Cagliari: probabili formazioni e diretta tv del match (Di domenica 2 maggio 2021) Un nuovo scontro dalla doppia importanza e valore. Napoli-Cagliari scendono in campo per continuare a credere ad un posto Champions League e alla permanenza in Serie A. Continua la corsa del Napoli per riagguantare quel posto Champions che ad inizio stagione sembrava poco raggiungibile. La squadra di Gennaro Gattuso si presenta a questo match in un ottimo momento di forma. Gli azzurri vengono da quattro risultati utili consecutivi, dando prova di essere una squadra forte e solida. Anche il Cagliari sta vivendo un periodo di rinascita. Gli uomini di Leonardo Semplici hanno vinto tre delle ultime quattro giornate (l’ultima contro la Roma), dimostrando di avere cuore e voglia di ottenere questa salvezza. Napoli e Cagliari si ritrovano l’una contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Un nuovo scontro dalla doppia importanza e valore.scendono in campo per continuare a credere ad un posto Champions League e alla permanenza inA. Continua la corsa delper riagguantare quel posto Champions che ad inizio stagione sembrava poco raggiungibile. La squadra di Gennaro Gattuso si presenta a questoin un ottimo momento di forma. Gli azzurri vengono da quattro risultati utili consecutivi, dando prova di essere una squadra forte e solida. Anche ilsta vivendo un periodo di rinascita. Gli uomini di Leonardo Semplici hanno vinto tre delle ultime quattro giornate (l’ultima contro la Roma), dimostrando di avere cuore e voglia di ottenere questa salvezza.si ritrovano l’una contro ...

