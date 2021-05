Serie A, Napoli-Cagliari: le formazioni ufficiali del match del “Maradona” (Di domenica 2 maggio 2021) Il Napoli alla caccia di un posto in Champions League.Le formazioni ufficiali del match del 'Maradona'.Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso. Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti All.: Semplici. Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Ilalla caccia di un posto in Champions League.Ledeldel ''.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.(3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti All.: Semplici.

OptaPaolo : 21 - Il #Napoli ha trovato il gol per 21 partite consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo u… - SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - cn1926it : #Cagliari, l’ex #Jeda: “Spero che arrivi la salvezza, contro il #Napoli uno dei miei ricordi più belli” - repubblica : ?? Serie A, Lazio-Genoa 4-3. Alle 15 Bologna-Fiorentina, Napoli-Cagliari e Sassuolo-Atalanta - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! (Serie A - 34) Napoli - Cagliari [COMMENTI] -