Serie A La Juve resta aggrappata alla zona Champions | Ronaldo ribalta l' Udinese nel finale

Una vittoria brutta ma di vitale importanza per la corsa ad un posto in Champions. Lacontro l'Udinese deve ringraziare ancora una volta il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che con una doppietta nel finale ribalta il risultato del Friuli tenendo a galla la squadra di Pirlo, ...NellaChiesa non ce la fa nemmeno per la panchina, al suo posto nel 4 - 4 - 2 c'è Bernardeschi, con McKennie al fianco di Bentancur in mezzo. Altra mossa a sorpresa dietro, con Bonucci, con la ...UNDER 17 E 18 SERIE A/B – Si arresta la corsa del Torino Under 18 di Franco Semioli, dopo due successi consecutivi. Barbieri al 3’ della ripresa risponde al vantaggio interista di Fabbian. La Juventus ...La Juventus ribalta il risultato nel finale contro l'Udinese grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo: agguantati Milan e Atalanta.