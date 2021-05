Serie A | il Sassuolo ferma l’Atalanta | INTER SEI CAMPIONE D’ITALIA

(Di domenica 2 maggio 2021)L’. Dopo il successo contro il Crotone nella giornata di ieri,esce sconfitta/non va oltre il pari contro ile consegna così la vittoria ai nerazzurri di Milano. Per la squadra nerazzurra si tratta del 19° Scudetto, a 11 anni di distanza dall’ultimo trionfo in campionato. Primo successo anche per Suning, proprietario del club nerazzurro dal giugno 2016. campioniL'articolo proviene damagazine.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Atalanta 2-1, rete di Locatelli M. (SAS) - Gazzetta_it : VAR - Sassuolo: goal annullato, il punteggio resta 1:1 - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Decisivo il pa… - giulio_morelli : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Decisivo il pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) RISULTATIA, CLASSIFICA/ Lazio col brivido, ora Napoli! Diretta gol live score DIRETTAATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La ......(16 presenze con 6 gol) e al(61 presenze con 16 reti) e questo suo calo di rendimento, del resto giustificato dal raggiungimento delle sue 36 primavere, lo spinse ad abbandonare laA ...L’Inter di Antonio Conte può festeggiare: è campione d’Italia con 4 giornate di anticipo. I nerazzurri, forti della vittoria per 0-2 in casa del Crotone e del pareggio fra Sassuolo e Atalanta, conquis ...Sassuolo Atalanta partita rocambolesca al Mapei 1-1 con Gosens e Berardi in gol. Un punto a testa, ma tante occasioni in Emilia.