Se l’Europa si abitua alle banalità del male Scrive Laura Harth

(Di domenica 2 maggio 2021) In Cina, sotto la guida di Xi Jinping, è in atto “una deriva autoritaria”. Così, nell’anno del 100° anniversario del Partito comunista cinese, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l’Alto Rappresentante Josep Borrell in una lettera ai membri del Consiglio europeo il 21 aprile scorso per illustrare l’EU Progress Report on China. “La realtà è che l’Ue e la Cina hanno divergenze fondamentali, che si tratti dei loro sistemi economici e della gestione della globalizzazione, della democrazia e dei diritti umani, o di come trattare con Paesi terzi. Queste differenze sono destinate a rimanere per il prossimo futuro e non devono essere spazzate sotto il tappeto”, dicono i presidenti. Troppo poco, troppo tardi? A solo quattro mesi dalla sottoscrizione in principio dell’Accordo complessivo sugli Investimenti (Cai) con la Repubblica popolare, vediamo ancora un’Unione ...