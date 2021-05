Scarp de’ Tenis, i primi 25 anni del mensile di strada della Caritas. Delpini: “Senza questo giornale Milano sarebbe più muta” (Di domenica 2 maggio 2021) Ha venticinque anni ed è arrivato al traguardo di 250 numeri: a festeggiare questo compleanno è Scarp de’ Tenis, il più diffuso street magazine italiano. Detto così, all’inglese, fa più scena ma la traduzione italiana rende meglio l’idea della filosofia di questo giornale: il mensile della strada. Una dicitura riportata in copertina che non è solo uno slogan, ma descrive il carattere di questa rivista che dal 1996 esce ininterrottamente per volere della Caritas ambrosiana e italiana. Il giornale, oggi diretto da Stefano Lampertico, non si trova in edicola ma sul marciapiede e davanti alle parrocchie a Milano, Napoli, Torino, Venezia, Vicenza, Cremona, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Ha venticinqueed è arrivato al traguardo di 250 numeri: a festeggiarecompleanno ède’, il più diffuso street magazine italiano. Detto così, all’inglese, fa più scena ma la traduzione italiana rende meglio l’ideafilosofia di: il. Una dicitura riportata in copertina che non è solo uno slogan, ma descrive il carattere di questa rivista che dal 1996 esce ininterrottamente per volereambrosiana e italiana. Il, oggi diretto da Stefano Lampertico, non si trova in edicola ma sul marciapiede e davanti alle parrocchie a, Napoli, Torino, Venezia, Vicenza, Cremona, ...

