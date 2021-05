Sassuolo Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 2 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Atalanta si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Sassuolo Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Al Mapei Stadium, ilvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Al “Mapei Stadium”,si affrontano nelvalido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TgrRaiLombardia : Occhi puntati sull'Atalanta, oggi in campo con il Sassuolo. Con un pareggio o una sconfitta dei bergamaschi, l'Inte… - Mediagol : #Sassuolo-#Atalanta, #Live #SerieA 02/05/2021: segui la diretta - blab_live : #SerieA, #SassuoloAtalanta @SassuoloUS @Atalanta_BC emozioni e gol in arrivo? Probabili formazioni, #pronostico e… - LuigiBevilacq17 : RT @jommas82: Programmazione. - MotoGp ore 14 (Sky 208 - DAZN - TV8 in chiaro) - Sassuolo - Atalanta ?? ore 15 (Sky 253) - Formula1 ore 16… - MCalcioNews : Serie A infuocata: le probabili formazioni della domenica -