Sassuolo - Atalanta | le pagelle | Consigli decisivo | 7 | 5 Zapata lotta | 6 | 5

(Di domenica 2 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - figurinepanini : L’Inter è Campione d’Italia 2021 ??????! Con il pareggio dell’Atalanta sul campo del Sassuolo i neroazzurri conquistan… - RaiSport : ?? #Inter campione d'Italia!!! L'#Atalanta non va oltre il pareggio col #Sassuolo e regala il 19° scudetto ai neraz… - andreasarubbi : @frapla guardi, è una battuta. Le cose serie le ho scritte due secondi dopo il fischio finale di Sassuolo-Atalanta: - buzzi_fiorella : @P_M_1960 Buon senso sarebbe stato spostare Sassuolo Atalanta la sera, sarebbe finita dopo l'inizio del coprifuoco.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Atalanta

Rivincita, dopo diluvi di gol: no due volte a Malinovskyi e due a Hateboer, gelido sul 19° rigore parato in A. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: ...L'argentino, che questa mattina ha postato un video che lo ritraeva insieme ai figli con indosso i colori dell'Inter - già sospettava un esito positivo nella decisiva. 'Sono ...Non è bastato l’appello dell’ Inter a " festeggiare in sicurezza e responsabilmente": al fischio finale di Sassuolo-Atalanta, 30mila tifosi si sono ...Ora è ufficiale: l’Inter è campione d’Italia 2020/2021. E tra i giocatori nerazzurri laureatisi campioni d’Italia, ce n’è uno, bastiolo, nato ad Assisi il 16 Febbraio 1988, da sempre legato all’intero ...