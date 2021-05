Sarah Ginevra Pace | chi è la figlia della giornalista Giovanna Botteri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 maggio 2021)è l’unicafamosa. Ladi Guido, ex direttorerai a Trieste.è nata nel 1957. Da suo padre ha ereditato la passione per la scrittura, che è diventata la sua carriera, e dopo aver conseguito la laurea in Filosofia si è trasferita a Parigi dove ha conseguito un dottorato in Storia del cinema alla Sorbona. Molto riservata nella sua vita privata è stata legata alinglese Lanfrancoda cui è nata la primogenita. Ad oggi,ha trent’anni ed è una manager per ...