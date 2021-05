Sant’Agata di Militello: da domani riapertura delle scuole comunali (Di domenica 2 maggio 2021) Foto di Angelo Carconi / Ansa . Restano sospese le lezioni in presenza per le superiori Possono riaprire regolarmente a partire da lunedì 3 maggio asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie sul territorio comunale di Sant’Agata Militello. Alla scadenza della precedente ordinanza, fissata per oggi 2 maggio, è stato infatti prorogato il periodo di sospensione in via precauzionale dell’attività didattica in presenza, fino a nuova disposizione, esclusivamente per quanto riguarda gli Istituti secondari di secondo grado, pubblici e privati (scuole superiori) raccomandando ai dirigenti di garantire la continuità didattica a distanza, fatte salve le necessità di studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Bruno Mancuso previo apposito parere rilasciato ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Foto di Angelo Carconi / Ansa . Restano sospese le lezioni in presenza per le superiori Possono riaprire regolarmente a partire da lunedì 3 maggio asili nido,dell’infanzia, elementari e medie sul territorio comunale di. Alla scadenza della precedente ordinanza, fissata per oggi 2 maggio, è stato infatti prorogato il periodo di sospensione in via precauzionale dell’attività didattica in presenza, fino a nuova disposizione, esclusivamente per quanto riguarda gli Istituti secondari di secondo grado, pubblici e privati (superiori) raccomandando ai dirigenti di garantire la continuità didattica a distanza, fatte salve le necessità di studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Bruno Mancuso previo apposito parere rilasciato ...

radiostereo103 : AGGIORNAMENTO COVID A SANT’AGATA DI MILITELLO AD OGGI 1 Maggio 2021 - - EcodiSicilia : Sant’Agata di Militello (Me): il parco dei Nebrodi incontra il rettore dell’università di Messina @ecodisicilia - EcodiSicilia : Sant’Agata di Militello (Me): programma di adozione sociale per le vittime di estorsione @ecodisicilia - RedazioneDedalo : Sant’Agata di Militello (CT) - Un “programma di adozione sociale” per sostenere le vittime di estorsione e usura… - Scomunicando : SANT’AGATA MILITELLO – Coronavirus, 45 i casi positivi. Prorogate le chiusure -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata Militello Covid - Due vittime a Sant'Agata di Militello. Probabile proroga della zona rossa per Longi AMnotizie.it