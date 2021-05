San Gennaro oggi il miracolo, il sangue si è sciolto (Di domenica 2 maggio 2021) miracolo di San Gennaro, il sangue del Santo si è sciolto oggi a Napoli. L’evento al secondo giorno di preghiera, dopo che ieri era rimasto solido. “Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preghiera – si legge sul sito della Diocesi -, si è ripetuto il prodigio della Liquefazione del sangue di San Gennaro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021)di San, ildel Santo si èa Napoli. L’evento al secondo giorno di preghiera, dopo che ieri era rimasto solido. “Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preghiera – si legge sul sito della Diocesi -, si è ripetuto il prodigio della Liquefazione deldi San”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Napoli, dopo una giornata di preghiere si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro
Si è sciolto il sangue di San Gennaro, mons. Battaglia: 'non leggete in esso buoni auspici o presagi nefasti per il nostro…