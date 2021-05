San Gennaro non fa il miracolo: il sangue resta solido, a vuoto anche il secondo tentativo questa mattina (Di domenica 2 maggio 2021) Niente da fare. San Gennaro non ha ripetuto il miracolo. Ed è la seconda volta consecutiva che accade: già il 16 dicembre 2020 il sangue non si era sciolto. Dopo la celebrazione... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 maggio 2021) Niente da fare. Sannon ha ripetuto il. Ed è la seconda volta consecutiva che accade: già il 16 dicembre 2020 ilnon si era sciolto. Dopo la celebrazione...

