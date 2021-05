San Gennaro, il sangue si scioglie: si ripete il miracolo dopo una giornata di preghiere (Di domenica 2 maggio 2021) A Napoli il miracolo della liquefazione del sangue di si è ripetuto. Ai fedeli riuniti nel Duomo, esattamente alle 17.18, è stata mostrata l'ampolla con il sangue del santo, che si è sciolto dopo ... Leggi su leggo (Di domenica 2 maggio 2021) A Napoli ildella liquefazione deldi si è ripetuto. Ai fedeli riuniti nel Duomo, esattamente alle 17.18, è stata mostrata l'ampolla con ildel santo, che si è sciolto...

stanzaselvaggia : “Il sangue di San Gennaro non si scioglie”. “Saranno i trombi di Astrazeneca”. (Cit.) - Corriere : Il sangue di San Gennaro non si scioglie (è la seconda volta consecutiva) - repubblica : ?? Napoli, dopo una giornata di preghiere si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro - vanandrix79 : RT @_LordJack: Ve lo dico adesso, così non mi accusate di parlare dopo: Oggi, il Napoli, contro il Cagliari, non vince. Napoletani impazzi… - gifuni_marin : Il sangue di San Gennaro si è sciolto Una speranza per tutti noi napoletani ? -