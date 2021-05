Sampdoria-Roma, dove vederla. Obbligatorio rialzarsi (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il 6-2 di Manchester, i giallorossi devono ripartire anche in campionato. Di fronte i doriani dell’ex Ranieri Sampdoria-Roma, dove vederla Sampdoria-Roma, dove vederla Sampdoria-Roma, dove vederla – La disillusione dell’Old Trafford è stata come una voragine sulla corsa della Roma di Paulo Fonseca in Europa League. C’è ancora la partita di ritorno da giocare all’Olimpico, ma la debacle che implica una vittoria per 4-0 contro i Red Devils risulta a tutt’oggi un’impresa al limite dell’impossibile per Pellegrini e compagni. La cocente sconfitta di coppa non può però ora condizionare, almeno mentalmente, il percorso della Roma in campionato, ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il 6-2 di Manchester, i giallorossi devono ripartire anche in campionato. Di fronte i doriani dell’ex Ranieri– La disillusione dell’Old Trafford è stata come una voragine sulla corsa delladi Paulo Fonseca in Europa League. C’è ancora la partita di ritorno da giocare all’Olimpico, ma la debacle che implica una vittoria per 4-0 contro i Red Devils risulta a tutt’oggi un’impresa al limite dell’impossibile per Pellegrini e compagni. La cocente sconfitta di coppa non può però ora condizionare, almeno mentalmente, il percorso dellain campionato, ...

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - fedesa28 : RT @RobMaida: Pellegrini non è partito con la Roma per Genova. La moglie sta per partorire. Se Thomas nasce entro un orario compatibile,… - RobMaida : Pellegrini non è partito con la Roma per Genova. La moglie sta per partorire. Se Thomas nasce entro un orario com… - DiMarzio : #SerieA | Il capitano giallorosso non è partito con i compagni per #SampdoriaRoma di questa sera - it_samp : #SampdoriaRoma, le probabili formazioni. Per #Ranieri dubbi in attacco. #sampdoria -