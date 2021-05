Samantha De Grenet viene smentita in diretta tv | lei ritratta | “Ok forse l’ho detto”

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 maggio 2021) In un’intervista che risale a due settimane fa pare cheDeabbia‘non so chi sia Stefania Orlando‘. Apriti cielo, spalancato terra, su Twitter si è scatenato il putiferio e l’ex gieffina a Domenica Live ha smentito tutto. “Questa roba nonmai detta, assolutamente no. Barbara no, onestamente non”. Ieri però nel santuario di Barbara d’Urso è intervenuta Silvia Santori, la direttrice del settimanale Mio, che ha assicurato di essere in possesso delle registrazioni nelle qualiDepronuncia quelle parole. “Ho riflettuto a lungo se replicare o meno a queste parole pronunciare innazionale nel corso di una delle trasmissioni più seguite in tv. Conosco le regole del gioco. Quando ...