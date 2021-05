Salvini “Fedez non può imporre la censura a chi difende la famiglia” (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se Fedez si lamenta della tentata censura non può imporre la censura a chi difende la famiglia basata sulla mamma e sul papà”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Domenica Live, in merito alle parole di Fedez di ieri sera sul palco del Concertone per il Primo Maggio su Rai3.“Ieri era la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ci hanno portato invece su una polemica che non c'entra niente con il lavoro”, ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: “Litigare non serve, è un momento drammatico, con persone in ospedale, un milione di posti di lavoro a rischio. Penso di costruire, di proporre, sono a disposizione per confrontarmi con chiunque voglia parlare di diritti e di lavoro. Le frasi citate ieri sera ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sesi lamenta della tentatanon puòlaa chilabasata sulla mamma e sul papà”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Domenica Live, in merito alle parole didi ieri sera sul palco del Concertone per il Primo Maggio su Rai3.“Ieri era la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ci hanno portato invece su una polemica che non c'entra niente con il lavoro”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “Litigare non serve, è un momento drammatico, con persone in ospedale, un milione di posti di lavoro a rischio. Penso di costruire, di proporre, sono a disposizione per confrontarmi con chiunque voglia parlare di diritti e di lavoro. Le frasi citate ieri sera ...

AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - vladiluxuria : #Salvini se la prenderà di più con #Fedez o con quei leghisti che hanno fatto quelle dichiarazioni? #DDLZan #omotransfobia - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - nxstx_lgix : RT @HuertDeAuteuil: Fedez: discorso di 4 minuti sulle frasi omofobe pronunciate dai leghisti Salvini: eh ma tu avevi un cappello Nike in… - engu64 : RT @Orraf5: Le figure di merda di Salvini sono come i rotoloni Regina... Non finiscono mai #Fedez #concertoprimomaggio -