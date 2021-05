Salvini condanna le frasi dei leghisti omofobi lette da Fedez | “Sono disgustose Aggravanti per chi discrimina i gay”

(Di domenica 2 maggio 2021) Dopo aver punzecchiatoper un cappellino, oggi Matteogli ha porto un ramoscello d’ulivo. Ospite a Domenica Live il leader della Lega (Nord) hato ledei, ma subito dopo ha criticato il DDL Zan. Incalzato da Barbara d’Urso che difendeva il disegno di legge contro l’a, il politico ha fatto una dichiarazione inaspettata. Stando alle parole di, la Lega ha una proposta di legge che vuole inasprire le pene per chile persone LGBT, ma nel loro testo non si fa menzione alle idee o alle scuole. “Litigare non serve. Barbara mi metto a disposizione se vuoi organizzare un confronto pacifico tra me e. Devo afre una premessa doverosa. Le ...

Il secondo gli ha risposto che la Lega invece 'ci costa 49 milioni' , ricordando laalla ... La risposta della Lega a Fedez: e il cappellino della Nike allora? In serata peròe gli ...... per giunta in occasione del concerto del Primo Maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil', dicono, sottolineando una 'piena solidarietà a Fedez' e 'massimo imbarazzo eper come la dirigenza ...Sei frasi, sette nomi: sul palco del Concertone del primo maggio Fedez ha riportato le parole pronunciate dagli esponenti della Lega contro la comunità Lgbt, senza nascondere chi ne fossero gli autori ...Annacquati La riforma della giustizia fatta da Berlusconi, Salvini e Renzi: chissà che capolavoro… Siamo a livelli politicamente vomitevoli. In un mondo normale “È intollerabile fingere di essere all’ ...