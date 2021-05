Salva un anziano colpito da arresto cardiaco a Budoni | il gesto eroico di Mario Muggianu

Salva_con_nome : RT @GiorgioVarano: Senza la separazione delle carriere, di questo passo a breve gireranno una serie-saga sul #CSM e sulla #magistratura, co… - Salva_con_nome : @diceNiNi Salutoni all’anziano ?? - CarlinoMacerata : Carabiniere eroe salva anziano tra le fiamme a Macerata -

Ultime Notizie dalla rete : Salva anziano

Gallura Oggi

Dopo qualche istante, l'ha ceduto e salito in ambulanza, è stato trasportato all' ospedale San Francesco di Nuoro, nel quale gli hanno immediatamente fatto una tac. 'Sarebbe utile - dice ...E manca la cultura dell'asporto che, come dice l'ristoratore: "A Campobasso funziona poco, ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui eil ...Se la Francia ha candidato proprio questo film agli Oscar 2021, in sala dal 6 maggio, aveva le sue buone ragioni ...Si trovava nel parco di Birmingham quando si è trovato di fronte a una scena straziante: dog sitter trova un neonato abbandonato dalla madre.