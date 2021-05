Saluti romani per commemorazione Mussolini al lago di Como (Di domenica 2 maggio 2021) Da una parte della piazza una settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero, dall'altra alcune centinaia di manifestanti dell'Anpi e dei sindacati. Si è svolta così, tra Saluti romani da una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 2 maggio 2021) Da una parte della piazza una settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero, dall'altra alcune centinaia di manifestanti dell'Anpi e dei sindacati. Si è svolta così, trada una ...

