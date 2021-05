Salah | “Il Liverpool non mi parla di rinnovo Non so cosa accadrà in futuro”

(Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato da Sky Sports.uk, Momò, attaccante del, ha rilasciato una battuta in merito alcon i Reds, che ancora non gli è stato proposto, anche se il contratto scade nel giugno 2023. Queste le parole di: “Il? Nessuno me ne hato, quindi non posso dire molto al riguardo. Ho già detto che mi piacerebbe vincere di nuovo la Premier League e la Champions League con il. Parte del nostro lavoro è subordinata ai trofei, vincere è una grane io ci sto provando. Però innon sopotrà accadere”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Futuro incerto anche per Mohamed. L'annuncio dell'attaccante delsul rinnovo con i 'Reds' Porte girevoli in casa Juventus. Si profila un calciomercato estivo piuttosto movimentato per il club bianconero, a partire da ...Mohamedapre ad un possibile addio al: ecco le parole dell'attaccante egiziano sul suo futuro Mohamedha parlato a Sky Sports del suo rinnovo col. "Non posso dire nulla perché ...Il futuro di Mohamed Salah al Liverpool non sembra essere affatto scontato, almeno in questo momento. Ad affermarlo è lo stesso attaccante egiziano a Sky Sport: 'Nessuno mi ha parlato di rinnovo finor ...Mohamed Salah presto potrebbe dire addio al Liverpool: l'attaccante non ha ancora ricevuto una chiamata per il rinnovo del contratto.