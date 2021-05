Ruvo di Puglia, scuola: didattica a distanza fino all’8 maggio Nuova ordinanza del sindaco: le misure adottate da Pasquale Chieco (Di domenica 2 maggio 2021) Alto numero di contagi da corona virus. Così, come fatto la settimana scorsa, il sindaco di Ruvo di Puglia ha emesso l’ordinanza riguardante le scuole. Da domani all’8 maggio niente didattica in presenza ma solo a distanza. Scrive Pasquale Chievo, sindaco di Ruvo di Puglia: NESSUN COLORE La nostra città è ancora il Comune con il tasso di variazione su 100.000 abitanti più alto tra tutti quelli della Città Metropolitana di Bari. Ho dovuto per questo emanare oggi un’ordinanza con cui si confermano anche per la prossima settimana le disposizioni in atto per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Scuole: da lunedì 3 maggio e fino a ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 maggio 2021) Alto numero di contagi da corona virus. Così, come fatto la settimana scorsa, ildidiha emesso l’riguardante le scuole. Da domaninientein presenza ma solo a. ScriveChievo,didi: NESSUN COLORE La nostra città è ancora il Comune con il tasso di variazione su 100.000 abitanti più alto tra tutti quelli della Città Metropolitana di Bari. Ho dovuto per questo emanare oggi un’con cui si confermano anche per la prossima settimana le disposizioni in atto per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Scuole: da lunedì 3a ...

