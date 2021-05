Russi, prosegue la lotta alla zanzara: nuove regole per i cittadini (Di domenica 2 maggio 2021) Viene chiesta particolare attenzione a chi possiede aree all'aperto dove si possono creare ristagni d'acqua. L'esecuzione di trattamenti negli spazi privati deve essere comunicata con 5 giorni di ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 2 maggio 2021) Viene chiesta particolare attenzione a chi possiede aree all'aperto dove si possono creare ristagni d'acqua. L'esecuzione di trattamenti negli spazi privati deve essere comunicata con 5 giorni di ...

news_ravenna : Russi, prosegue la lotta alla zanzara con due ordinanze per la prevenzione della trasmissione di malattie - emiliaromagnago : Russi, prosegue la lotta alla zanzara con due ordinanze per la prevenzione della trasmissione di malattie - MucciNino : 'l'Ue prosegue nella sua politica di misure restrittive unilaterali illegittime i cittadini russi ... per lanciare… -