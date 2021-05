Ronaldo sveglia la Juve nel finale: doppietta e Udinese ribaltata (Di domenica 2 maggio 2021) La Juve si salva nel finale a Udine, trovando una vittoria che fino all’82’ sembrava una chimera. Una doppietta di Ronaldo fa accorciare i bianconeri che agganciano il Milan al secondo posto insieme all’Atalanta. Juve però abulica, distratta, poco determinata quella vista a Udine. Bianconeri che hanno commesso un errore imperdonabile al 10?, con l’Udinese che ha battuto un calcio di punizione velocemente, sorprendendo la retroguardia Juventina. De Paul per Molina che ha insaccato per il vantaggio. Juve che ha reagito, ha sfiorato in almeno due occasioni il pareggio ma nella ripresa, l’Udinese ha sfiorato il raddoppio in diverse occasioni, chiudendo tutti gli spazi alla Juve. Nel finale l’episodio che ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Lasi salva nela Udine, trovando una vittoria che fino all’82’ sembrava una chimera. Unadifa accorciare i bianconeri che agganciano il Milan al secondo posto insieme all’Atalanta.però abulica, distratta, poco determinata quella vista a Udine. Bianconeri che hanno commesso un errore imperdonabile al 10?, con l’che ha battuto un calcio di punizione velocemente, sorprendendo la retroguardiantina. De Paul per Molina che ha insaccato per il vantaggio.che ha reagito, ha sfiorato in almeno due occasioni il pareggio ma nella ripresa, l’ha sfiorato il raddoppio in diverse occasioni, chiudendo tutti gli spazi alla. Nell’episodio che ...

