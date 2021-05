Roma, situazione infortuni: Pau Lopez si opera? (Di domenica 2 maggio 2021) La Roma scende in campo questa sera a Marassi con la Sampdoria, ecco come stanno i giallorossi dopo gli infortuni di Manchester La Roma è uscita a pezzi dalla trasferta di Europa League di Manchester, e non solo dal punto di vista del risultato. Nel primo tempo Fonseca è stato infatti costretto a sostituire tre giocatori per infortunio e ora si prepara a contare i disponibili per la gara di questa sera con la Sampdoria. Veretout e Spinazzola hanno riportato la stessa lesione al flessore e non ci saranno, meno grave invece Diawara che dovrebbe rientrare a breve in gruppo. Preoccupa Pau Lopez: lo staff Romanista starebbe valutando l’intervento chirurgico dopo la lussazione alla spalla, in vista di stasera ballottaggio Mirante–Fuzato. Lo riporta Il Romanista. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Lascende in campo questa sera a Marassi con la Sampdoria, ecco come stanno i giallorossi dopo glidi Manchester Laè uscita a pezzi dalla trasferta di Europa League di Manchester, e non solo dal punto di vista del risultato. Nel primo tempo Fonseca è stato infatti costretto a sostituire tre giocatori pero e ora si prepara a contare i disponibili per la gara di questa sera con la Sampdoria. Veretout e Spinazzola hanno riportato la stessa lesione al flessore e non ci saranno, meno grave invece Diawara che dovrebbe rientrare a breve in gruppo. Preoccupa Pau: lo staffnista starebbe valutando l’intervento chirurgico dopo la lussazione alla spalla, in vista di stasera ballottaggio Mirante–Fuzato. Lo riporta Ilnista. L'articolo ...

