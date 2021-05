Roma | sanzioni anche in zona gialla | 15 persone beccate a bere e mangiare dentro il ristorante

(Di domenica 2 maggio 2021) Il primo weekend inha impiegato gli agenti della Polizia Locale proprio nel controllo del territorio per evitare la creazione di assembramenti. Dopo l’intervento di venerdì notte in piazza Santa Maria Maggiore, quando gli agenti sono accorsi per un raduno organizzato dopo il coprifuoco, la nottata è proseguita sulla stessa scia. Leggi: “Siete delle tr***”: prima insultano le ragazze e poi in branco aggrediscono due fratelli Sono stati infatti oltre 50 gli illeciti rilevati in questo fine settimana: principalmente per assembramenti, mancato uso della mascherina e vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Una decina i minimarket sanzionati, di cui uno sottoposto a chiusura. InPrati, le pattuglie hanno trovato un gruppo di 15, intente a consumare cibi e bevande negli ...

Sono state 46 – nel lungo fine settimana del primo maggio – le persone sanzionate, 25 delle quali per aver partecipato a feste private, attività ancora non consentita dalle vigenti disposizioni.