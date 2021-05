Roma ko e Pellegrini a casa per nascita figlio, furia tifosi (Di domenica 2 maggio 2021) Il clima intorno alla Roma è rovente. La sconfitta per 2 - 0 con la Sampdoria non fa altro che aumentare un malcontento nato dopo il 6 - 2 con il Manchester e manifestato anche nel pomeriggio dai ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Il clima intorno allaè rovente. La sconfitta per 2 - 0 con la Sampdoria non fa altro che aumentare un malcontento nato dopo il 6 - 2 con il Manchester e manifestato anche nel pomeriggio dai ...

EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - OptaPaolo : 1+1 - Lorenzo #Pellegrini è il primo giocatore della Roma a servire un assist e segnare un gol in una sifda ad elim… - SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - RaiSport : ?? #Pellegrini a casa per la nascita del figlio: #tifosi furiosi Commenti duri sui #social: 'E' il #capitano, dovev… - romanewseu : Roma ko e #Pellegrini out per la nascita del figlio. Tifosi infuriati: “Tanti auguri, ma ora togliti la fascia da c… -