Roma | 16enne armato di coltello rapina supermercato | fermato da un carabiniere che stava facendo la spesa con la famiglia

(Di domenica 2 maggio 2021) Era libero dal servizio e in compagnia di moglie e figlioletta,andando a fare, quando arrivando nei pressi deldi via Giulio Venticinque, ha visto una guardia giurata ...

leggoit : Roma, 16enne armato di coltello rapina supermercato: fermato da un carabiniere che stava facendo la spesa con la fa… - CorriereCitta : Roma: 16enne entra nel supermercato armato di coltello e ruba 700 euro. Carabiniere lo insegue e lo blocca -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 16enne

Il Corriere della Città

Il carabiniere, che presta servizio al comando stazione carabinieriSan Lorenzo in Lucina, intuendo l'accaduto, non ci ha pensato un secondo, mettendosi a sua volta alla rincorsa del sospettato, ...L'intervento Il Carabiniere, che presta servizio al Comando Stazione CarabinieriSan Lorenzo in Lucina , intuendo l'accaduto, non ci ha pensato un secondo, mettendosi a sua volta alla rincorsa ...Era libero dal servizio e in compagnia di moglie e figlioletta, stava andando a fare spesa, quando arrivando nei pressi del supermercato di via Giulio Venticinque, ha visto una guardia ...Cipro, 16enne di Zagarolo rapina un supermercato: fermato da carabiniere libero dal servizio. Leggi tutti i dettagli..