Rogo all’ex Hotel Palace 33enne ustionato gravemente

(Di domenica 2 maggio 2021) Un incendio è divampato ieri in tarda sera nei locali dell’exdi Taranto. Al suo interno, nel locale caldaia, si era accampato unoriginario del Mali senza fissa dimora. Il giovane si era rifugiato lì per trascorrere la notte, ma è stato sorpreso dalle fiamme, riportando ustioni sul 60% del corpo, nonostante l’intervento salva vita di Vigili del Fuoco e Carabinieri. Lo straniero è stato ricoverato presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. La prognosi è riservata. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire la natura dell’incendio, con ogni probabilità, di natura dolosa. first appeared on Tarantini Time.