Ritorno a scuola, in Gran Bretagna si pensa di vaccinare gli studenti con più di 12 anni (Di domenica 2 maggio 2021) Il governo britannico studia la somministrazione di una dose del vaccino Pfizer contro il coronavirus ai ragazzini che hanno più di 12 anni di età a partire da settembre, quando ricomincerà l'anno scolastico. Lo scrive The Sunday Times. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 maggio 2021) Il governo britco studia la somministrazione di una dose del vaccino Pfizer contro il coronavirus ai ragazzini che hanno più di 12di età a partire da settembre, quando ricomincerà l'anno scolastico. Lo scrive The Sunday Times. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Scuola, da domani in classe 8 milioni di studenti Infatti un ruolo importante per massimizzare la scuola in presenza lo avrà la capacità da parte delle scuole di fare 'Outdoor Education', o educazione all'aperto: ossia di organizzare attività ...

Tg Giovani - 2/5/2021 In questo numero: Cosa pensano gli studenti del ritorno a scuola in presenza; Disturbi dell'apprendimento, una testimonianza; Il lockdown ci rende più arrabbiati? Il Tg Giovani è una produzione Italpress in collaborazione con ScuolaZoo. sat/

Ritorno a scuola 26 aprile, istituti superiori non pronti per il 70% di studenti: c’è chi non si adeguerà Tecnica della Scuola Muore di covid a 49 anni Muore di covid a 49 anni. Si registrano ancora due decessi per covid- 19 all’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di ...

Sindacato docenti: la scuola estiva non serve Il presidente del Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti, Antonino Ballarino, esprime le proprie perplessità in merito all’estate “didattica” su base volontaria annunciata dal Governo e dal Mini ...

