(Di domenica 2 maggio 2021) Prove generali di vacanza. L?Italia sta vivendo il primo weekend festivo in semi libertà, un test importante in vista del periodo estivo con la consapevolezza che gli errori del 2020 non...

De Blasio non ha dato dettagli su questa 'completa' riapertura, ma ha promesso che permetterà a, bar, negozi, piccole imprese, palestre, stadi, sale da concerto,e teatri di riaprire ...Prove generali di vacanza. L'Italia sta vivendo il primo weekend festivo in semi libertà, un test importante in vista del periodo estivo con la consapevolezza che gli errori del 2020 non sono ammessi. ...Ristoranti, musei, piscine e palestre: ecco il calendario delle prossime aperture fino a luglio Video: Decade l'obbligo di lavoro da casa al 50% (Mediaset) Nello specifico sino al 31 dicembre 2021 i ...Prove generali di vacanza. L’Italia sta vivendo il primo weekend festivo in semi libertà, un test importante in vista del periodo estivo con la consapevolezza che gli errori del 2020 ...