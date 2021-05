fattoquotidiano : Lunedì mattina la Regione Lazio, salvo colpi di scena, commissarierà il Comune di Roma sul fronte dei rifiuti. Il C… - MediasetTgcom24 : Rifiuti Roma, Zingaretti: senza piano del Comune, interverrà la Regione #Roma - CarloCalenda : Domani alle ore 19 secondo appuntamento sull'emergenza rifiuti a Roma e come uscirne. Ne parliamo con Emma Amiconi-… - MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Rifiuti Roma, Zingaretti: senza piano del Comune, interverrà la Regione #Roma - sissiisissi2 : RT @LaPresse_news: Rifiuti, Zingaretti: “Non voglio commissariamento #Roma ma senza piano la Regione interviene” -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Roma

Faccio un appello perché trovo folle che si tolgano soldi a romani per portare iin altre Regioni italiane. Non voglio arrivare al commissariamento ma senon presenta il piano, la ...... la maltrattatissima Spa di nettezza urbana di, si dà un piano industriale da 700 milioni, di cui 340 per uscire dalla schiavitù dei. L'obiettivo è cancellare l'immagine delladelle ..."C'è un'ordinanza che chiede al Comune di fare un piano impiantistico e di indicare i luoghi dove si conferiscono i rifiuti. Questo piano non è arrivato. Faccio un appello perché trovo folle che si to ...Il presidente della Regione: «Folle spendere i soldi dei romani per portare i rifiuti altrove in Italia. Abbiamo chiesto al Campidoglio un progetto che non è arrivato» ...