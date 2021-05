Riccardo e Roberta bomba gossip: “Stanno ingannando tutti” | Cosa sta succedendo (Di domenica 2 maggio 2021) Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri mentono? Nelle ultime ore le dichiarazioni della nota influencer Deianira Marzano Stanno facendo il giro del web. Uomini e Donne, Riccardo e Roberta Stanno prendendo in giro tutti? Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne innamoratissimi l’uno dell’altra. Dopo un breve periodo idilliaco, la coppia pare che abbia affrontato una crisi abbastanza forte arrivando al punto di diradare i loro incontri, vedendosi ogni due settimane. Una notizia quella della loro crisi di coppia che ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fans che hanno cercato di vederci chiaro sulla faccenda. E’ intervenuta per dire la sua sulla questione anche la famosissima ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021)Di Padua eGuarnieri mentono? Nelle ultime ore le dichiarazioni della nota influencer Deianira Marzanofacendo il giro del web. Uomini e Donne,prendendo in giroDi Padua eGuarnieri hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne innamoratissimi l’uno dell’altra. Dopo un breve periodo idilliaco, la coppia pare che abbia affrontato una crisi abbastanza forte arrivando al punto di diradare i loro incontri, vedendosi ogni due settimane. Una notizia quella della loro crisi di coppia che ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fans che hanno cercato di vederci chiaro sulla faccenda. E’ intervenuta per dire la sua sulla questione anche la famosissima ...

MissAd_ : Samantha si è già tolta dalle palle e Roberta e Riccardo sono tornati per parlare della loro relazione con Ida sedu… - MondoTV241 : Anticipazioni UeD, Riccardo e Roberta tornato in studio #uominiedonne - pensieronews : Uomini e donne: Rumors, Roberta e Riccardo in crisi, ma resistono per Temptation Island. - infoitcultura : Riccardo e Roberta bomba gossip: “Stanno ingannando tutti” | Cosa sta succedendo - zazoomblog : “Stanno mentendo”. UeD la cantata su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è clamorosa. Spunta un piano segreto -… -