Renga canta per Ambra. E l'emozione lo tradisce...

(Di domenica 2 maggio 2021) Attimi di imbarazzo al concertone quando ilnte, indicando l'ex compagna per dedicargli il brano, ha perso il tempo sbagliando le parole. E, nel backstage, non ha nascosto lo stupore

Al concertone Francescosi è esibito con una delle sue canzoni più famose, " Il mio giorno più bello nel mondo ". Un brano del 2014 che il cantautore ha scritto per l'ex compagna, Ambra ...... a Piazza San Giovanni,Notte prima degli esami ; l'evergreen de Il rock di Capitano Uncino di Edoardo Bennato; e l'anima pop - indulgente che tocca a Ci sarai di Francesco, protagonista ...Attimi di imbarazzo al concertone quando il cantante, indicando l'ex compagna per dedicargli il brano, ha perso il tempo sbagliando le parole. E Ambra, nel backstage, non ha nascosto lo stupore ...Francesco Renga e Ambra Angiolini di nuovo insieme, ma solo sul palco del Concertone del Primo maggio. Ai telespettatori, però, non è sfuggito quanto accaduto mentre il cantante ...