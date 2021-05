Regno Unito, l’amaro Ebo Lebo trionfa al “World Liqueur Awards” di Londra. Riconoscimento anche in California (Di domenica 2 maggio 2021) Doppia medaglia d’oro per l’amaro Ebo Lebo, storico liquore valdostano nelle prestigiose competizioni internazionali “World Liqueur Awards” di Londra e “San Francisco World Spirits Competition” in California (Usa). Ebo Lebo, nella sua nuova versione ‘Gran Riserva’, è stato premiato rispettivamente nelle categorie World Best Bitters e Best Liqueurs. l’amaro valdostano è espressione del territorio, poiché ottenuto da un segreto dosaggio di infusi di numerose erbe, tra cui l’Achillea Millefolium, con aggiunta di Génépy e Zafferano. “Riceviamo due premi prestigiosi, rilevanti a livello mondiale che, nonostante le grandissime difficoltà del periodo storico che stiamo attraversando, ci ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Doppia medaglia d’oro perEbo, storico liquore valdostano nelle prestigiose competizioni internazionali “” die “San FranciscoSpirits Competition” in(Usa). Ebo, nella sua nuova versione ‘Gran Riserva’, è stato premiato rispettivamente nelle categorieBest Bitters e Bests.valdostano è espressione del territorio, poiché ottenuto da un segreto dosaggio di infusi di numerose erbe, tra cui l’Achillea Millefolium, con aggiunta di Génépy e Zafferano. “Riceviamo due premi prestigiosi, rilevanti a livello mondiale che, nonostante le grandissime difficoltà del periodo storico che stiamo attraversando, ci ...

