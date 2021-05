Regina Coeli, Papa Francesco: cosa significa “rimanere” sempre in Gesù (Di domenica 2 maggio 2021) Le parole di Papa Francesco dal balcone di Piazza San Pietro ci ricordano una verità fondamentale di cui spesso si rischia di fare a meno. Francesco infatti si è soffermato su un verbo che spesso rischia di passare in secondo piano ma che al contrario, solamente nel Vangelo di oggi (Gv 15, 1-8), Gesù ripete L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 2 maggio 2021) Le parole didal balcone di Piazza San Pietro ci ricordano una verità fondamentale di cui spesso si rischia di fare a meno.infatti si è soffermato su un verbo che spesso rischia di passare in secondo piano ma che al contrario, solamente nel Vangelo di oggi (Gv 15, 1-8),ripete L'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #2maggio al Regina Coeli #PapaFrancesco : rimanere in Gesù, con Lui possiamo tutto - Avvenire_Nei : Il Papa: 'vergogna' per l'aiuto negato ai 130 migranti morti in mare - Montecitorio : Sandro Pertini ricorda la detenzione per mano dei nazifascisti nel carcere romano di Regina Coeli, da cui evase il… - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #2maggio al Regina Coeli #PapaFrancesco : rimanere in Gesù, con Lui possiamo tutto - DomenicoLo1 : @achspol89 @RiccardoValoti @nonsesadavero l'accoglienza fuori da Regina Coeli. il punto più basso di questa tifoseria schizofrenica -