Regina, Alessandro Grande: “La mia storia famigliare ambientata in una Calabria noir” (Di domenica 2 maggio 2021) La nostra intervista ad Alessandro Grande, regista dell'opera prima Regina, presentata in concorso al Torino Film Festival 2020 e ora disponibile in streaming. Lo scorso novembre, il suo Regina ha debuttato in concorso, unico film italiano, al Torino Film Festival 2020. Adesso finalmente anche il pubblico potrà godere della visione del promettente esordio, disponibile sulle principali piattaforme on-demand (Sky Primafila, Google Play, I-Tunes, Rakuten, Chili, Timvision, Amazon Video Store). Nel frattempo la sua giovane protagonista, la diciottenne Ginevra Francesconi, spicca il volo con nuovi personaggi e nuove produzioni, ma in Regina, il regista Alessandro Grande ha saputo valorizzarne al massimo le qualità. Come scritto nella nostra recensione di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021) La nostra intervista ad, regista dell'opera prima, presentata in concorso al Torino Film Festival 2020 e ora disponibile in streaming. Lo scorso novembre, il suoha debuttato in concorso, unico film italiano, al Torino Film Festival 2020. Adesso finalmente anche il pubblico potrà godere della visione del promettente esordio, disponibile sulle principali piattaforme on-demand (Sky Primafila, Google Play, I-Tunes, Rakuten, Chili, Timvision, Amazon Video Store). Nel frattempo la sua giovane protagonista, la diciottenne Ginevra Francesconi, spicca il volo con nuovi personaggi e nuove produzioni, ma in, il registaha saputo valorizzarne al massimo le qualità. Come scritto nella nostra recensione di ...

