Reggio Calabria | in fiamme i mercati generali di San Gregorio | sul posto i Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO LIVE

Reggio Calabria: in fiamme i mercati generali di San Gregorio, sul posto i Vigili del Fuoco

E' divampato poco fa, un incendio al mercato ortofrutticolo (nell'area laterale) di San Gregorio a Reggio Calabria. Come si evince dalle FOTO e dai VIDEO a corredo dell'articolo, sono al lavoro i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Ad ora sconosciuti i motivi dell'incendio.

