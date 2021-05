Recovery plan | prima il lavoro | poi le pensioni I consigli di Mastrapasqua

Leggi su formiche

(Di domenica 2 maggio 2021) L’istinto corporativo spunta anche quando si parla di. E si tratta probabilmente della corporazione più forte del Paese, composta da oltre 16 milioni di “titolari di prestazione” come si dice in burocratese. Quasi un terzo degli italiani incassa una pensione. Una conferma della crisi demografica dell’Italia,che della sua crisi di finanza pubblica. Sarà per questa forza preponderante della “categoria”, ma il tema dellecontinua a essere soggetto a una distorsione narrativa tutt’altro che marginale. È pur vero che fra questi 16 milioni c’è la maggioranza degli iscritti al sindacato (ormai tutte le tre maggiori confederazioni contano più iscritti pensionati che lavoratori attivi) e una fetta rilevante di elettori, ma tutto ciò conferma l’approccio innaturale al tema. Per anni si è continuato a immaginare la ...