Reatino denunciato dalla Polizia per reati di lesioni aggravate

Ultime Notizie dalla rete : Reatino denunciato

ilmessaggero.it

RIETI - Da qualche anno nella provincia di Rieti è in atto la caccia di selezione agli ungulati per cercare di contenere l'elevato numero di cinghiali e caprioli che spesso sono causa di incidenti ...RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hannoin stato di libertà ilM. M. del 1977, resosi responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e guida in stato di ebbrezza alcolica. Una pattuglia della Polizia di Stato, ...Aggressione in strada. Reatino denunciato dalla Polizia, resosi responsabile dei reati di lesioni aggravate e guida in stato di ebbrezza ...RIETI - Da qualche anno nella provincia di Rieti è in atto la caccia di selezione agli ungulati per cercare di contenere l’elevato numero di cinghiali e caprioli che spesso ...