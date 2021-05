Ready Player One 'ci siamo quasi'. Per il CEO di Activision Blizzard il metaverso è alle porte (Di domenica 2 maggio 2021) Activision-Blizzard ne è sicura: siamo ormai prossimi all'arrivo del fantomatico metaverso, ovvero all'universo virtuale condiviso dove gli utenti possono interagire e "vivere". Questa è la convinzione del CEO della compagnia, Bobby Kotick. In una nuova intervista pubblicata su GamesBeat, Kotick sostiene che l'industria tecnologica sta compiendo dei passi da gigante nel campo dell'AR e della VR e ormai è solo questione di tempo, prima di avere un'esperienza digitale immersiva come quella vista nel famoso film Ready Player One. "Ripensando agli anni '70 e all'inizio degli anni '80, persone come Ted Nelson stavano già articolando una visione per il meta-verso. Alan Kay, che era allo Xerox Palo Alto Research Center e poi è diventato capo scienziato presso Atari, aveva questo progetto ... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021)ne è sicura:ormai prossimi all'arrivo del fantomatico, ovvero all'universo virtuale condiviso dove gli utenti possono interagire e "vivere". Questa è la convinzione del CEO della compagnia, Bobby Kotick. In una nuova intervista pubblicata su GamesBeat, Kotick sostiene che l'industria tecnologica sta compiendo dei passi da gigante nel campo dell'AR e della VR e ormai è solo questione di tempo, prima di avere un'esperienza digitale immersiva come quella vista nel famoso filmOne. "Ripensando agli anni '70 e all'inizio degli anni '80, persone come Ted Nelson stavano già articolando una visione per il meta-verso. Alan Kay, che era allo Xerox Palo Alto Research Center e poi è diventato capo scienziato presso Atari, aveva questo progetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ready Player Activision - Blizzard e il metaverso stile Ready Player One: 'Ci siamo quasi' ... prima di avere un'esperienza digitale immersiva come quella vista nel famoso film Ready Player One . " Ripensando agli anni '70 e all'inizio degli anni '80, persone come Ted Nelson stavano già ...

Il mondo digitale può sovrapporsi a quello reale? Videoconferenze e social network possono sostituire a pieno la nostra realtà oppure esiste un limite che non si può superare?

