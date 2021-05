Ranieri sul rinnovo: “Nessuna novità. Ferrero mi ha spiegato che ci saranno delle difficoltà sul mercato” (Di domenica 2 maggio 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport oltre ad analizzare la bella vittoria ottenuta contro la Roma, si è soffermato anche sul suo futuro: “Non è arrivato nulla. So che stanno facendo dei conti. Ferrero mi ha spiegato quali difficoltà ci saranno nella campagna acquisti. Si parlerà Vorrà dire che si entrerà nel vivo della discussione”. FOTO: Sito ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport oltre ad analizzare la bella vittoria ottenuta contro la Roma, si è soffermato anche sul suo futuro: “Non è arrivato nulla. So che stanno facendo dei conti.mi haqualicinella campagna acquisti. Si parlerà Vorrà dire che si entrerà nel vivo della discussione”. FOTO: Sito ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

