Ranieri | “Soddisfatto della prestazione | i giocatori mi stanno seguendo”

(Di domenica 2 maggio 2021) Claudio, allenatoreSampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il match vinto contro la Roma. “Sonofatta perché la squadra ha dimostrato di saper apprendere la mia mentalità. Siamo attenta e sempre propensi al gol, una dato interessante che ho visto è quello che abbiamo portato tantia segnare. Classifica? Dietro di noi ci sono squadre forti. Non si capisce come possano stare là dietro. Guardate Bologna, Torino, Cagliari, Fiorentina. L’anno prossimo sarà ancora più difficile”. FOTO: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Claudio, allenatore della Sampdoria, ha commentato a Sky Sport il match vinto contro la Roma: '... PRESTAZIONE - 'Sonoperché la squadra ha dimostrato di essere ...L'allenatoresi fida di me ed èdel mio atteggiamento. Penso che questa sia una positiva stagione di transizione. Lo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine per restare in ...Arrivano le parole di Claudio Ranieri sul suo futuro e sulla Sampdoria dopo la vittoria contro la Roma per 2-0 ...“Rinnovo? Stanno facendo dei conti, il presidente mi ha parlato delle difficoltà nella campagna acquisti e adesso inizieranno le discussioni”. Queste le dichiarazioni di Claudio Ranieri dopo la vittor ...