Rai Tre difende la vicedirettrice: “Tagli nel video di Fedez, ecco la trascrizione della telefonata” (Di domenica 2 maggio 2021) Il giorno dopo la telefonata intercorsa fra Fedez ed i responsabili del Concertone del Primo Maggio, Rai Tre ha deciso di intervenire e di difendere la sua vicedirettrice, Ilaria Capitani, fra le protagoniste della chiamata. La telefonata integrale dura 11 minuti e 40 secondi e nel corso di quel tempo Fedez ha prima parlato con Lillo (conduttore dell’evento che ha appoggiato il rapper), successivamente col capo-progetto Massimo Cinque, poi col discografico Massimo Bonelli (fra gli organizzatori della manifestazione) ed infine anche con Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai Tre. Secondo la Rai, però, il video pubblicato da Fedez non fornirebbe una ricostruzione completa dei fatti: la Rai, con una nota ... Leggi su biccy (Di domenica 2 maggio 2021) Il giorno dopo laintercorsa fraed i responsabili del Concertone del Primo Maggio, Rai Tre ha deciso di intervenire e dire la sua, Ilaria Capitani, fra le protagonistechiamata. Laintegrale dura 11 minuti e 40 secondi e nel corso di quel tempoha prima parlato con Lillo (conduttore dell’evento che ha appoggiato il rapper), successivamente col capo-progetto Massimo Cinque, poi col discografico Massimo Bonelli (fra gli organizzatorimanifestazione) ed infine anche con Ilaria Capitani,di Rai Tre. Secondo la Rai, però, ilpubblicato danon fornirebbe una ricostruzione completa dei fatti: la Rai, con una nota ...

fanpage : Il Direttore di Rai Tre Franco Di Mare convocato in vigilanza dopo le accuse di censura da parte di Fedez - Corriere : Ilaria Capitani e la replica della Rai: «Tagli nel video di Fedez, ecco il testo integr... - TvTalk_Rai : Dedichiamo questa puntata a chi rivorrebbe il suo lavoro, a chi lavora per tre, a chi lavora per gli altri, a chi è… - Stefani33555768 : Guarda “primo maggio da RAI TRE DI SINISTRA DEPRIMENTE.” su YouTube - patripatty5 : RT @LorenzoCast89: Dopo quattordici mesi di pandemia, lockdown, rivolgimenti economici globali, disoccupazione e contrazione, Recovery Plan… -