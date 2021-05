Rai 3: "Mai chiesto testi ad artisti. Fedez ha fatto dei tagli al video della chiamata" (Di domenica 2 maggio 2021) “La direzione di Rai 3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del primo maggio - richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto - e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista”. È quanto si legge in una nota di Rai 3.’In riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez - prosegue la nota - notiamo che l’intervento relativo al vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli.’Le parole realmente dette - si legge ancora nella nota - sono: “Mi scusi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) “La direzione di Rai 3 conferma di non aver maipreventivamente idegliintervenuti al concerto del primo maggio - richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto - e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista”. È quanto si legge in una nota di Rai 3.’In riferimento alpubblicato sul suo profilo Twitter da- prosegue la nota - notiamo che l’intervento relativo al vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei.’Le parole realmente dette - si legge ancora nella nota - sono: “Mi scusi ...

