Quell' inferno chiamato famiglia

Leggi su panorama

(Di domenica 2 maggio 2021) Oltre un anno di convivenze forzate hanno lasciato il segno sulle relazioni: un boom di divorzi, separazioni, violenze domestiche. Mentre i matrimoni sono crollati dell'80 per cento. Spesso, poi, a innescare la crisi è la «riscoperta» dei figli che, costretti in casa, rivelano vite parallele fatte di disagi e fragilità. Piccoli estranei ai quali i genitori non sanno più come parlare. Ci vorrebbe Filumena Marturano a ricordare alle famiglie in preda alla sindrome d'impazienza acquisita che «i figli so' piezze e core». Ma la vita non è come il teatro di Eduardo De Filippo, né si specchia nel film capolavoro di Vittorio De Sica Matrimonio all'italiana. Stavolta è una tragedia vera. Una delle conseguenze più devastanti del virus è l'esplosione di divorzi e separazioni segnalata con tanto di statistiche dai matrimonialisti e un ulteriore e più pericoloso effetto collaterale: l'incremento ...