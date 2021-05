Quanto può scendere in profondità un sottomarino? (Di domenica 2 maggio 2021) La recente perdita del sottomarino indonesiano Nanggala e del suo equipaggio, certificata dal ritrovamento del suo relitto avvenuto il 25 aprile scorso, oltre a colpire l’opinione pubblica mondiale per la tragicità dell’evento, ha riportato alla luce le considerazioni sulla capacità di queste unità subacquee di poter scendere al di sotto della superficie marina. Il Nanggala era InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 2 maggio 2021) La recente perdita delindonesiano Nanggala e del suo equipaggio, certificata dal ritrovamento del suo relitto avvenuto il 25 aprile scorso, oltre a colpire l’opinione pubblica mondiale per la tragicità dell’evento, ha riportato alla luce le considerazioni sulla capacità di queste unità subacquee di poteral di sotto della superficie marina. Il Nanggala era InsideOver.

matteosalvinimi : Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, scrivere, parlare, am… - Agenzia_Ansa : La senatrice a vita Liliana Segre ricordando Primo Levi, in occasione del #25aprile, invita 'a non abbassare mai l… - AuditoriumPdM : Quanti confini può superare una canzone? Questo @primomaggioroma grandi artisti si esibiranno dal vivo in diretta d… - Daniela14651266 : RT @La_manina__: Salvini: il concertone costa 500.000 euro agli italiani. Comizi fuori luogo. La Lega ci è già costata 49 milioni e contin… - BacchiRachele : RT @blinkhbdl: quanto cazzo rido se si indegnano per il discorso di fedez dopo che hanno rotto il cazzo per mesi con 'non si può più dire n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto può Undici eroi costati 26 milioni: ecco il Leicester dei miracoli Un giro di chiglia a chi l'aveva snobbato… Centrocampista Danny Drinkwater Costo: 0,9 milioni (2012) Quanto può essere duro avere un idolo fin da ragazzino, crescere nelle giovanili del suo ...

L'Inter vince e prenota la scudetto, il Milan torna in piena corsa Champions ... il che ha reso il match molto più combattuto e divertente di quanto non fosse lecito attendersi. ... Ma la frenesia può giocare brutti scherzi, da ambo le parti: ne è uscito un primo tempo pazzo, con i ...

La banca non può pagare interessi agli eredi prima della dichiarazione di successione Altalex Un giro di chiglia a chi l'aveva snobbato… Centrocampista Danny Drinkwater Costo: 0,9 milioni (2012)essere duro avere un idolo fin da ragazzino, crescere nelle giovanili del suo ...... il che ha reso il match molto più combattuto e divertente dinon fosse lecito attendersi. ... Ma la frenesiagiocare brutti scherzi, da ambo le parti: ne è uscito un primo tempo pazzo, con i ...