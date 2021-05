Quanto è costato tornare a mensa negli asili e alle elementari

Leggi su agi

(Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Una famiglia italiana in media spende 80 euro al mese per lascolastica di un figlio che frequenta la scuola primaria o dell'infanzia. E'emerge dalla V indagine di Cittadinanzattiva sulle tariffe per l'anno 2020-2021 delle mense scolastiche. Per l'elaborazione dei dati, sono stati presi in esame i costi di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria. La famiglia presa come riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro, con corrispondente Isee di 19.900 euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali e/o mensili. Secondo il rapporto, il Nord si conferma l'area geografica con le ...