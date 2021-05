Quanto conosci davvero il ddl Zan? Ecco cosa prevede la legge al centro dello scontro tra Fedez e la Lega (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti ne parlano ma, forse, qualcuno non lo ha letto. cosa prevede davvero il ddl Zan, quello sul contrasto all’omotransfobia di cui si parla tanto in queste ore a causa della polemica tra Fedez e la Rai? Il disegno di legge n. 2005, approvato dalla Camera a novembre 2020, composto da 10 articoli, prevede «misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità». Insomma, discriminare o insultare una persona in Quanto gay o disabile sarà considerata un’aggravante. Il ddl Zan (che prende il nome dal suo promotore, il deputato Pd Alessandro Zan), però, diversamente da ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti ne parlano ma, forse, qualcuno non lo ha letto.il ddl, quello sul contrasto all’omotransfobia di cui si parla tanto in queste ore a causa della polemica trae la Rai? Il disegno din. 2005, approvato dalla Camera a novembre 2020, composto da 10 articoli,«misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità». Insomma, discriminare o insultare una persona ingay o disabile sarà considerata un’aggravante. Il ddl(che prende il nome dal suo promotore, il deputato Pd Alessandro), però, diversamente da ...

infoitinterno : Quanto conosci davvero il ddl Zan? Ecco cosa prevede la legge al centro dello scontro tra Fedez e la Lega - thelastmed : RT @thelastmed: Quanto odio quelli che “Ormai non si può più dire niente!” Caro Giampaolo, se non sei in grado di esprimerti senza usare t… - CkvNepi10 : @Bobertofreemc Peccato perché potevate davvero giocarvela con tutti ??. Dai non farmi parlare, se pensi che io non d… - enn_0000 : RT @nonstocalma: Non ci siamo soffermati abbastanza su questa parte M: allora Giulia tu conosci Samuele dai casting giusto? G: in realtà l… - willtruman70 : @Carla2285 @LifeStefano Quanto si vede che non conosci @LifeStefano -