Quanti soldi guadagna Paola Egonu? Stipendio | montepremi | ingaggio e cifre E l’offerta turca…

(Di domenica 2 maggio 2021)ha trascinato Conegliano verso la conquista della Champions League 2021 di volley femminile. Le Pantere hanno alzato al cielo il massimo trofeo europeo per la prima volta nella storia, completando così un inseguimento che durava da diversi anni. Dopo aver perso due finali, la corazzata veneta ha fatto centro sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-2 in una finale davvero al cardiopalma, equilibratissima e appassionante. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte risalendo da 1-2 e rimontando da 0-4 nel tie-break. Uno show strepitoso delle fresche Campionesse d’Italia, merito soprattutto di un’indemoniata. L’opposto ha messo a segno 10 punti in un tie-break surreale, chiudendo la sua partita con addirittura 40 punti complessivi all’attivo. La 22enne è stata straripante per l’intero ...

